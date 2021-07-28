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Gündem AFAD'dan açıklama! Manavgat'taki yangında son durum
Gündem

AFAD'dan açıklama! Manavgat'taki yangında son durum

AFAD, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınla ilgili son durumu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 19:40:00 - 2021-07-28 19:51:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Manavgat’taki orman yangınında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığını açıkladı. Yangından etkilenebilecek alanlardaki evlerin tahliye edildiği, tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun hazır hale getirildiği kaydedildi.

AFAD'dan açıklama

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı, yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

 

Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı belirtilen açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgiye göre yangından 51 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir.

Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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