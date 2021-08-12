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Gündem AFAD'dan 3 ile kuvvetli yağış uyarısı
Gündem

AFAD'dan 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

AFAD, Kastamonu, Sinop ve Samsun'a kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 22:49:00 -
AFAD'dan 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden itibaren, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

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