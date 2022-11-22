AFAD, Van’ın çığ haritasını çıkardı: 4 bin tehlike noktası var

Van'da düşen çığların can kayıplarına neden olmaması amacıyla geçen yıl başlatılan çığ bölgelerinin haritalandırılması çalışması yüksek rakımlı dağların yoğun olduğu Bahçesaray, Çatak, Başkale, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde tamamlandı.

Görevliler, yağan karın birikme alanının yanı sıra hangi noktadan akacağını, nereleri etkileyeceğini de harita üzerinde belirledi.

Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, kentte başka acıların yaşanmaması amacıyla başlatılan çığ poligon haritası çalışmasının 5 ilçede tamamlandığını, Van'ın güneyindeki en riskli ilçelerde 4 bin çığ poligonu tespit edildiğini, çıkarılan haritaların dijital ortama aktarıldığını söyledi.

Haritaların kaymakamlıklar, karakollar, belediyeler, karayolları ve elektrik dağıtım şirketiyle paylaşıldığını ifade eden Körpeş, böylece ekiplerin nerelerden geçilmemesi gerektiğini göreceklerini aktardı.