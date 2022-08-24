  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel AFAD Tekirdağ’da yaşayanları kısa mesajla uyardı
Yerel

AFAD Tekirdağ’da yaşayanları kısa mesajla uyardı

AFAD tarafından Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlara kısa mesaj ile yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 00:33:00 -
AFAD Tekirdağ’da yaşayanları kısa mesajla uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ için kısa mesaj ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AFAD tarafından Meteoroloji’den alınan verilere göre gönderilen kısa mesaj da, "Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yerel yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ise Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçeleri için turuncu, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Çerkezköy, Saray, Ergene, Marmaraereğlisi ve Kapaklı ilçeleri için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23