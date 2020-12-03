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Aktüel AFAD: "Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
Aktüel

AFAD: "Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:14:34 -
AFAD: "Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
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