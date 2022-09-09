AFAD sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da ilk andan bu yana sahada

AFAD, muson yağmurları sebebiyle zor günler geçiren ülkeye ilk ekibini 7 Ağustos'ta gönderdi.

Yağışların artması ve yaşanan sel felaketleri sonucu ağustosun sonuna doğru 20 kişilik bir AFAD ekibi, ülkeye geldi.

O tarihten bu yana Sindh eyaletinin çeşitli şehirlerinde çalışmalar yürüten AFAD, binlerce çadır ve gıda kolisini, Pakistanlı selzedelere ulaştırdı.

AA ekibi, Karaçi'ye 240 kilometre uzaklıkta Mirpurhas şehrinde yardım çalışması yürüten AFAD'ın faaliyetlerini yerinde görüntüledi.

Çadır kurulacak arazi sel sularına teslim

Karaçi ile Mirpurhas arası her ne kadar 240 kilometre olsa da yolun durumu sebebiyle yolculuk 6 saatten fazla sürdü.

Mirpurhas'a yaklaştıkça yola sağlı sollu çok sayıda çadır kurulduğu görülüyor.

Çadır kurulacak araziler sel sularına teslim olduğu için yetkililerin, geçici bir çözüm olarak çadırları yol kenarlarına kurma kararı aldığı belirtiliyor.

Ancak buradaki selzedelerin de tıpkı diğer şehirlerde olduğu gibi en önemli problemleri, düzenli yemeğe ve temiz içme suyuna ulaşamama, sıcak hava sebebiyle pervane azlığı ile tuvalet ve banyo bulamama olarak öne çıkıyor.

Salgın hastalık riski

Sel suları, buradaki halkın sağlığı için de önemli bir tehdit unsuru.

Yol güzergahında çok sayıda çocuğun sel sularında oynadığı, bazı yetişkinlerin suda yüzdüğü, kadınların ise bu suyla bulaşıklarını yıkadığı görülüyor.

Bu durum, salgın hastalıkların yayılma riskinin artmasına yol açıyor.

Yüzbaşından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı

AFAD ekibi, Mirpurhas'tan yaklaşık bir saatlik mesafede bir okulu ziyaret ederek, buradaki selzedelere 500 gıda kolisi yardımda bulundu.

Başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere, hem Pakistanlı yetkililerin hem de AFAD ekibinin memnuniyeti yüzlerinden okunuyordu.

Buradaki selzedeler ve yetkililer, Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AFAD'a hayır dualarda bulundu.

Bölgede görevli Yüzbaşı Muhammed Aşık, yapılan yardımlar sebebiyle Türkiye'ye teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asker selamıyla selamladı.

Pakistan'a 12. uçak ve 4. tren hazırlanıyor

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, şimdiye kadar Pakistan'a 11 uçak yardım malzemesi gönderdiklerini ve 12. uçağın hazırlandığını söyledi.

Taşdelen, daha fazla malzeme taşıdığı için demir yolu seferlerine ağırlık verdiklerine işaret ederek, 3 trenin yola çıktığını, 4. trenin 9 Eylül'de hareket edeceğini bildirdi.

Her bir trende yaklaşık 500 tonluk malzeme olduğuna dikkati çeken Taşdelen, bunların içinde gıda, hijyen malzemesi, çadır ve sel sularının yol açtığı hastalıkların tedavisi için kullanılmak üzere çok sayıda ilaç olduğunu aktardı.

Hedef 100 binin üzerinde çadır, 500 binin üzerinde gıda kolisi

Hamza Taşdelen, Pakistan'a 100 binin üzerinde çadır ve 500 binden fazla gıda kolisi gönderme planları olduğunu ifade ederek, "Şimdiye kadar da 20 bin çadır ve 50 bin gıda kolisi sevk edildi veya sevkiyat aşamasında. Biz bu hedefleri inşallah geçeriz. Türkiye yardımsever bir ülke. Türk halkı çok yardımsever bir halk. Pakistan halkının mutlaka yanında olacaktır." diye konuştu.

Son 10 gündür aralıksız bir çalışma yürüttüklerini belirten Taşdelen, "Pakistan halkının her zaman kalbimizde ayrı bir yeri var. Tüm Türkiye’nin böyle hissettiğine eminim." dedi.

"AFAD hızlı hareket ediyor" vurgusu

Taşdelen, Pakistan’da ne kadar kalacaklarıyla ilgili bir süre belirlemediklerini dile getirerek, destekleri istendiği sürece burada kalmaya ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Türkiye’nin afetle ilgili duyarlılığı ve yardımseverliğinin çok gelişmiş durumda olduğunu vurgulayan Taşdelen, "Bu sebeple çok hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Bunun daha önce de örnekleri oldu. Mesela Nepal’deki depreme ilk giden arama kurtarma ekibi AFAD ekibiydi. Biz hızlı hareket ediyoruz. Hızlı gidiyoruz sahaya." bilgisini verdi.

Mirpurhas'ta 200 binden fazla ev yıkıldı

Mirpurhas Valisi Zeynel Abidin Mümin, 15-28 Ağustos’ta yağan yağmurları Pakistan'ın ve Sindh eyaletinin karşılaştığı en büyük afetlerden biri olarak nitelendirerek, Mirpurhas’ta 300 kilometreden fazla yolun zarar gördüğünü, 5 köprünün yıkıldığını söyledi.

Mümin, Mirpurhas genelinde bir milyondan fazla kişinin selden etkilendiğine işaret ederek, 200 binden fazla evin yıkıldığını ve rehabilitasyon sürecinin çok zor olacağını dile getirdi.

Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin Pakistan’ın ihtiyacı olduğunda daima yanında durduğunu vurgulayan Mümin, "Bu ihtiyaç anında, tüm Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Mirpurhas’a gelip zor şartlar altında seyahat eden, bu önemli malzemeleri son birkaç aydır düzenli beslenemeyen insanlara getiren tüm AFAD ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın yardımda bulunduğu selzedelerden Naim Aktar ise su altında kalan şehrin halkına kimsenin yardım etmediğini, ancak Türkiye’nin Pakistan halkını hatırladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.