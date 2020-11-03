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Gündem AFAD raporu! Deprem 15,68 saniye sürdü
Gündem

AFAD raporu! Deprem 15,68 saniye sürdü

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi İzmir Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin rapor yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:31:00 -
AFAD raporu! Deprem 15,68 saniye sürdü

Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan 30 kilometre uzunlukta BKB-DGD Sisam Fayı üzerinde oluşan deprem, 30 Ekim'de Türkiye saati ile 14.51'de meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi'nin 17,26 kilometre Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem, 16,54 kilometre derinde yaşandı. 2 Kasım 12.54'e kadar geçen zamanda, 43’ü 4’ün üzerinde, 1323 artçı deprem kaydedildi. 15,68 saniye sürdüğü belirtilen deprem raporuna https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064
adresinden ulaşılabilecek.

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