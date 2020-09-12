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Aktüel AFAD, Polatlı'daki tarım işçilerine çadır dağıtacak
Aktüel

AFAD, Polatlı'daki tarım işçilerine çadır dağıtacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Polatlı'da toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerinin barınmalarına yönelik 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:37:31 -
AFAD, Polatlı'daki tarım işçilerine çadır dağıtacak

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçileri için 170 çadır sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Ankara Polatlı'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan Yardımcımız Muhterem İnce de inceleme ve tedbirler için Polatlı'da. Geçmiş olsun."

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