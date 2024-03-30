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Ekonomi AFAD personelinin kıyafet ve teçhizat tasarımları Uşak Üniversitesi yapacak
Ekonomi

AFAD personelinin kıyafet ve teçhizat tasarımları Uşak Üniversitesi yapacak

Yeniakit Publisher
2024-03-30 11:03:00 -
AFAD personelinin kıyafet ve teçhizat tasarımları Uşak Üniversitesi yapacak

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS Tasarım Merkezi) Türkiye’nin önemli kurumlarına tasarım yapmaya devam ediyor.

112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), Orman Genel Müdürlüğü ve Havelsan kurumlarının tasarımlarını ve teknik şartnamelerini hazırlayan Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi bu kurumlara bir yenisini ekledi. DTS Tasarım Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin kıyafet ve teçhizat tasarımlarını da yapmak üzere anlaşmaya vardı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve DTS Tasarım Merkezi ekibi AFAD Başkanlığını ziyaret ederek AFAD için hazırlanan tasarımların son halini sundu. AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in başkanlık ettiği toplantıya AFAD Genel Müdürleri ve Daire Başkanları katıldı.

Toplantıda, tasarımların son kritikleri alınarak revizyon çalışmaları planlandı ve AFAD kıyafetlerinin ve teçhizatlarının tasarımlarının DTS Tasarım Merkezi tarafından yapılması kararlaştırıldı.

Rektör Prof. Dr. Savaş yaptığı açıklamada bugüne kadar birçok kamu kurumunun kıyafetlerini tasarlayan Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin bu kurumlara bir yenisini daha eklediğini belirterek ‘‘DTS Tasarım Merkezimiz, AFAD kıyafet ve teçhizat tasarımlarını da yapmaya başlayarak bu alandaki başarısını perçinlemiştir. AFAD gibi kritik bir kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek tasarımlar geliştirmek, üniversitemizin tasarım yeteneklerini bir kez daha ortaya koymuştur. AFAD personelinin güvenliği ve rahatlığı için özel olarak tasarlanacak kıyafet ve teçhizatlar, sahada yapacakları kritik çalışmalara destek olacaktır" ifadelerini kullandı.
Rektör Savaş, teknik ve fonksiyonel özellikler içeren, zorlu şartlara dayanıklı ve konforu ön planda tutan kıyafet ve ekipmanlarının AFAD personelinin istek ve taleplerine göre özel olarak hazırlanacağını aktararak ‘‘DTS Tasarım Merkezimizin yapmış olduğu tasarım hazırlıkları birçok kez AFAD Genel Merkezinde sunularak AFAD yönetiminden görüşler alınmış ve birçok farklı ürün geliştirilmiştir. Tasarım konusunda genç, dinamik ve aynı zamanda deneyimli bir ekip olan DTS Tasarım Merkezimiz ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmaya devam edecektir. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.
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