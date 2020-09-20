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Aktüel AFAD: "Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi."
Aktüel

AFAD: "Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

Yeniakit Publisher
2020-09-20 22:16:52 -
AFAD: "Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi."
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