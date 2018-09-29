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AFAD izinleri iptal etti! Kasırga yaklaşıyor

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı, Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar kaldırıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 00:54
AFAD izinleri iptal etti! Kasırga yaklaşıyor

Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı, AFAD personelinin, 2 Ekim tarihine kadar izinlerinin iptal edildiği, izinde olan personelin geri çağrıldığı belirtildi.

Tüm kurumların kendi alanlarında gereken önlemi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gündelik hayat, fırtınanın etkili olmadığı saatlere göre ayarlanmalıdır. Balkon ve çatılarda sabitlenmemiş, tehlike yaratabilecek malzeme ve eşyaların güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Özellikle dışarıda bırakılan sabit olmayan eşya ve inşaat malzemelerinin zarar ve yaralanmalara yol açmamaları için güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Kapı, pencerelerin, özellikle evlerin rüzgar alan tarafındakilerin kapalı tutulması ve emniyetli şekilde bağlanmaları gerekmektedir."

Açıklamada, vatandaşların, dışarı çıktığında bina ve ağaçlardan uzak durması ve girip çıkılırken kapıları kapatması, iç kapılardan lüzumsuz olanların kapatılması, fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıldığında özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunması, mümkünse yolculuğun ertelenmesi ya da alternatif yolların kullanılması istendi.

Aydın kent merkezindeki bir alışveriş merkezi de pazar günü yapılması beklenen İzel ve Serdar Ayyıldız konserlerinin hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Didim Belediyesinden yapılan açıklamada ise ilçede cumartesi ve pazar yapılması planlanan yarı maratonun, Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 00:54
  1. Aydın
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  3. FIRTINA
  4. AFAD
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  6. kırbaç kasırgası

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