AFAD ile EGM arasında afet ve acil durumalara ilişkin iş birliği protokolü

Deprem başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD'da düzenlenen programa, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Deprem başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek amacıyla imzalanan protokol ile arama-kurtarma ve diğer alanlarda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Protokol kapsamındaki eğitimlerle, afet ve acil durumlarda AFAD personeliyle koordinasyon içinde çalışılması, afete daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi, özel harekat ve takviye kuvvet personelinin arama ve kurtarma faaliyetlerinde daha etkin rol alması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Özel Harekat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığından belirlenen 1628 personele profesyonel arama-kurtarma eğitimi verilerek ülkenin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi arttırılacak.