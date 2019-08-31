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AFAD ilan etmişti! Olası Marmara Depremi için dev tatbikat

AFAD’ın 2019 yılını “Afetlere Hazırlık Yılı” ilan etmesinin ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğü, afetle mücadele kapasitesini test etmek amacıyla Bursa’da dev tatbikat gerçekleştirecek. 40 ilden, 300 arama kurtarma teknisyeninin 30 farklı ekibe ayrılarak katılacağı ulusal tatbikat, 3 gün sürecek.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:46
AFAD ilan etmişti! Olası Marmara Depremi için dev tatbikat

AFAD’ın 2019 yılını “Afetlere Hazırlık Yılı” ilan etmesinin ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğü, afetle mücadele kapasitesini test etmek amacıyla Bursa’da dev tatbikat gerçekleştirecek. 40 ilden, 300 arama kurtarma teknisyeninin 30 farklı ekibe ayrılarak katılacağı ulusal tatbikat, 3 gün

sürecek. 

 

Kriz masası ise İHH’nın 17 Ağustos 2017’de Bursa’da hizmete açtığı Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’nde kurulacak. Yapılacak olan kentsel, doğada ve suda arama kurtarma tatbikatını, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH Arama Kurtarma ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık ve diğer İHH Yönetim Kurulu üyeleri bizzat yönetecek. 

Dün gece saat 20:00’da verilen alarmla birlikte Anadolu’nun dört bir yanından Bursa’ya intikal eden arama kurtarma teknisyenleri, 5 farklı noktada çalışmalarına başladı. 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:46
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