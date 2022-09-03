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Aktüel AFAD, iki il için uyarıda bulundu
Aktüel

AFAD, iki il için uyarıda bulundu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), yarın etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 23:48:00 -
AFAD, iki il için uyarıda bulundu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, yarın etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yarın özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin illerimiz için Turuncu uyarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

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