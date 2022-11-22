AFAD gönüllüsü öğretmenler arama kurtarma çalışmalarına destek olacak

Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması ile afet öncesi, anı ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde MEB AKUB oluşturuldu.

Yaklaşık bir yıldır teorik ve uygulamalı eğitim alan 32 öğretmen, bu kapsamda AFAD gönüllüsü oldu.

"Öğretmenlerimiz teknik bilgileriyle AFAD ekiplerine yardımcı olabilecek"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, AA muhabirine, öğretmenlerin aldıkları eğitimlerle arama kurtarma çalışmalarına "destek güç" olarak katılabileceğini söyledi.

Öğretmenlerin olası afet müdahale ve sonrasındaki iyileştirme çalışmalarında teknik bilgileriyle AFAD ekiplerine yardımcı olabileceğini belirten Altındal, "Öğretmenlerimizi önce eğitime aldık. Online eğitimlerden sonra yüz yüze eğitimler verdik. Uygulamalı eğitimlere de katıldılar." dedi.

Edirne'de 3 bin 400 civarında AFAD gönüllüsü olduğuna işaret eden Altındal, bunlardan da yaklaşık 200'ünün teknik bilgisi yüksek, yüz yüze eğitimlere katılanlardan oluştuğunu vurguladı.

MEB AKUB ekibinin afet öncesi, sırası ve sonrasında AFAD'a destekte bulunacağını anlatan Altındal, tüm vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

"Birliğimiz arama kurtarma çalışmalarına güç katacak"

MEB AKUB Başkan Yardımcısı Gürsoy Çetin de kurdukları birliğin Türkiye'nin 81 ilinde doğal afet ve acil durumlarda destek olabilecek yeteneği bulunduğunu belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin, afet ve acil durumlarda ortaya çıkan teknik sorunların çözümüne yardımcı da olacağını anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma birliğimizde inşaat, motor, elektrik ve makine alanında uzman öğretmenlerimiz var. KBRN afetlerine karşı biyoloji ve kimya öğretmenlerimiz, arazide yön bulma ve cihazla arama yapmak üzere coğrafya öğretmenlerimiz, afetlerde zarar görenlere psikososyal destek verebilecek rehber öğretmenlerimiz var. Ayrıca İngilizce ve işaret dili, dağcılık ve su altı ile telsiz uzmanı öğretmenlerimiz de birliğimizde yer alıyor. Birliğimiz arama kurtarma çalışmalarına güç katacak."

Birlik üyesi Ahmet Teyfik Erdem ise tamamen gönüllü üyelerden oluşan birliğin amacının daima afet ve acil durumlara hazır bulunmak olduğunu söyledi.

MEB AKUB ekibinin acil durum anında müdahalede bulunabilecek eğitimi aldığını dile getiren Erdem, "Acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Bir canlının dahi elini tutsak, o anda yanında olmak bize ayrıca memnuniyet vermektedir." diye konuştu.