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Aktüel

AFAD ekipleri botlarla Aras Nehri’nde kaybolan şahsı arıyor

Erzurum’un Horasan ilçesinde düştüğü Aras Nehri’nde kaybolan Recep Akın, AFAD ekipleri tarafından botlarla aranıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 23:11:44 -
AFAD ekipleri botlarla Aras Nehri’nde kaybolan şahsı arıyor

Erzurum’un Horasan ilçesinde düştüğü Aras Nehri’nde kaybolan Recep Akın, AFAD ekipleri tarafından botlarla aranıyor.



Horasan ilçesi Çukurlar mevkiinde iddiaya göre hayvanlarının yönünü çevirmek isteyen iki kişi Aras Nehri’ne düştü. Şahıslardan Latif Yıldırım kendi çabalarıyla nehir kenarında bulunan çalılara tutulup kurtulurken Recep Akın ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Olayı duyan ilçe halkı da nehir boyunda arama çalışmalarına destek olmak için büyük kalabalık oluşturdu. Suya kapılarak kaybolan Recep Akın’ın ailesi ise sinir krizleri geçirdi. Akın, nehirde AFAD ekipleri tarafından botlarla aranıyor.

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