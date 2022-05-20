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Gündem AFAD duyurdu: Tunceli yeni güne depremle uyandı
Gündem

AFAD duyurdu: Tunceli yeni güne depremle uyandı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Tunceli'nin Hozat ilçesinde saat 08.29'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 10:19:00 -
AFAD duyurdu: Tunceli yeni güne depremle uyandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hozat ilçesinde saat 08.29'da, 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamada ise depremin, Hozat ilçesine bağlı Alancık Köyü bölgesinde meydana geldiği aktarıldı.

Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

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