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Gündem AFAD duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2024-04-03 20:33:00 -
AFAD duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerine 7 kilometre derinliğinde oldu.

AFAD sosyal medyasından depremi böyle duyurdu;

 
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