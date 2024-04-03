AFAD duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde
AK Parti’nin “ikinci Arınç”ından beklenmedik hamle! Bu akılları sana Bülent abin mi veriyor Hüseyin?
Ersan Şen canlı yayında ağzından kaçırdı! Yeniden Refah, o parti ile birleşecek! Yok artık daha neler
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki... Koç'un tiyatrosuna onlar da inanmadı..."Bizi niye çağırdın"
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23