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Gündem AFAD duyurdu! Aydın'da peş peşe 3 deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Aydın'da peş peşe 3 deprem

AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Aydın'da 3.8, 3.6 ve 3.5 büyüklüğünde art arda 3 deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 22:07:00 - 2023-01-06 22:09:56
AFAD duyurdu! Aydın'da peş peşe 3 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.8, 3.6 ve 3.5 büyüklüğünde art arda 3 deprem meydana geldi. Depremler, Kuşadası ve Söke ilçelerinden de hissedildi.

AFAD'ın geçtiği verilere göre Aydın'da Kuşadası Körfezi'nde peş peşe üç Deprem meydana geldi. 

Art arda iki deprem yaşandı

Depremlerden ilki 3.8 ölçülürken ikincisinin 3.6 büyüklüğünde olduğu belirlendi. Bu iki depremin ardından dakikalar sonra ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Oluşan depremler yerin yaklaşık 7 ila 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremler, çevre ilçelerden de hissedildi.

 

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