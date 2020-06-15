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Aktüel

AFAD duyurdu: Acil olarak gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bingöl-Karlıova'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:46:00 -
AFAD duyurdu: Acil olarak gönderildi

AFAD'ın Twitter hesabından yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede 998 personel, 127 araçla çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Depremzedelere 2 bin 862 aile çadırı, 7 bin 200 uyku seti, 3 bin yatak, 7 mobil baz istasyonu, 2 bin 232 mutfak seti ile 9 bin 500 öğün yemek dağıtımı yapıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca Bingöl'e 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi.

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Yorumlar

alan yeşilipek

3 yaşındaki oğlum aşşa yıkarı 25 30 gün evel, durduk yere : Baba büyük depreme 40 gün var dedi.
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