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AFAD bildirdi: Sinop Gerze’deki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır
Gündem AFAD bildirdi: Sinop Gerze’deki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır
Gündem

AFAD bildirdi: Sinop Gerze’deki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır

AFAD, Batı Karadeniz’de başlayan aşırı yağışlar sonucunda Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilen Sinop’un Gerze ilçesinde yardımların “seçilmiş” kişilere dağıtıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 22:42:00 -
AFAD bildirdi: Sinop Gerze’deki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır

AFAD, Batı Karadeniz’de başlayan aşırı yağışlar sonucunda Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilen Sinop’un Gerze ilçesinde yardımların “seçilmiş” kişilere dağıtıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AFAD’tan yapılan yazılı açıklamada, “11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Yaşanan sel, su baskını ve heyelan afetleri sonucunda, Kastamonu’nun Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeyin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri; Sinop’un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın’un Ulus ilçesi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan yardımların Gerze’de ‘seçilmiş’ kişilere dağıtıldığına ilişkin mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Bugüne kadar ülkemizin dört bir köşesinden hayırsever vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın bölgeye gönderdiği 3.460.347 kalem ürünün (gıda kolisi, su, bebek bezi vb.) Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) aracılığıyla girişi yapılmıştır. Gelen yardımlar, Bozkurt ilçesi ile birlikte, selden etkilenen ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Gerze gibi diğer ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu’nun koordinasyonunda, herhangi bir ayrım yapılmadan dağıtılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir dayanağı olmadan yayımlanan bu tarz haberler, bölgede yaraların sarılması için günlerdir vefakarca görev yapan yardım görevlilerini üzdüğünü ve çalışmalara destek yerine köstek olduğunu hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.

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