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Gündem AFAD Antalya’daki kötü haberi duyurdu!
Gündem

AFAD Antalya’daki kötü haberi duyurdu!

Tüm Türkiye’yi üzen Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangına ilişkin T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 11:39:00 - 2021-07-29 11:57:32
AFAD Antalya’daki kötü haberi duyurdu!

Türkiye'nin güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlar devam ediyor. Antalya Manavgat'ta 4 ayrı noktada çıkan yangın 21 saat sonra kontrol altına alınırken, Akseki'deki yangın sürüyor.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayılan orman yangınına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Manavgat’taki yangında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği vurgulandı.

AFAD şu ifadelere yer verdi:

(Manavgat'taki yangın) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.

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Yorumlar

doğayı insanı katleden CHDPKK li Terör örgütleri

binlere insanımızı ormanları mızı katleden CHDPKK li Terör örgütleri nin Haçlının kuklası köpekleri dir
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