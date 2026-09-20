AFAD akreditasyonu için eğitim alan İzmir itfaiyecilerini 72 saatlik zorlu sınav bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, muhtemel afetlere daha etkin müdahale edebilmek için AFAD'ın ağır seviye arama kurtarma akreditasyonuna hazırlanıyor. Bu kapsamda 110 itfaiye personeli; enkaz altında arama ve kurtarma, olay yeri yönetimi, ekip güvenliği ve teknik müdahale konularında eğitim gördü, harita, GPS ve pusula kullanarak yön bulma eğitimi aldı.

Eğitimler AFAD İzmir Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde veriliyor. Program tamamlandığında personeli 72 saatlik zorlu bir sınav bekliyor.

Akreditasyonun alınmasıyla İzmir İtfaiyesi'nin ağır arama kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesi, ekiplerin uluslararası kabul gören prosedürlerle çalışması ve muhtemel büyük afetlerde daha etkin görev üstlenmesi hedefleniyor.

Amaç sadece enkazdan çıkarmak değil

Eğitimlerde üç farklı noktada eş zamanlı uygulama yapılıyor. Personel, enkaz altındaki kişilerin yerinin belirlenmesini sağlayan sismik dinlemeyi, beton ve demir gibi malzemelerde uygulanan temiz kesimi ve daha zorlu şartlarda gerçekleştirilen kirli kesim çalışmalarını uygulamalı olarak öğreniyor.

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, standartlaşmanın önemini anlattı: "İzmir İtfaiyesi olarak afetlerde, depremlerde bir standartlaşma üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu dünyada tanımlanmış bir standart. Olay yerinde hiyerarşi, disiplin tamamıyla buradan geçiyor."

"Önce kurtaranın güvenliği"

Selçuk, klasik itfaiye müdahalesi ile ağır arama kurtarma operasyonları arasındaki farka değinerek enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinin güvenliğinin en az kazazedeye ulaşmak kadar önemli olduğunu söyledi.

"İtfaiyeci yaklaşımı biraz farklı. İtfaiyeci yaklaşımı daha sonuç odaklı, hızlı olarak mesleğin gerektirdiği şekilde oluyor. Ama burada öncelikle kurtaranın güvenliğini ve kurtarılacak şahsın da doğru şekilde alınması gerektiği yönünde prosedürler bütünü var" dedi.

Gölcük'ten Hatay'a saha deneyimi genç personele aktarılıyor

İzmir İtfaiyesi'nin geçmiş afetlerde edindiği saha deneyimi ve kurumsal hafızası, akreditasyon sürecinin önemli dayanaklarından biri. Gölcük, Van, İzmir ve Hatay depremleri başta olmak üzere birçok afette görev alan ekip, bu birikimi genç personele aktarıyor.

Selçuk, eğitime katılan ekip için şunları söyledi: "İzmir İtfaiyesi zaten donanımlı ve eğitimli. Bu eğitime katılan arkadaşlarımızın büyük bölümü genç personelden oluşuyor. Onları bu programa entegre ettiğimizde İzmir İtfaiyesi'nin geleceği adına çok önemli bir iş yapmış olacağız."

Eğitimlerin birinci, ikinci ve üçüncü seviyelerde devam ettiği; enkaz altı arama eğitimlerinin ardından iple iniş, kirli kesim ve sac kesme gibi Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) tarafından tanımlanan spesifik eğitimlere geçileceği belirtildi.