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Gündem AFAD açıkladı! Korkut'ta korkutan deprem
Gündem

AFAD açıkladı! Korkut'ta korkutan deprem

Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 03:52:00 -
AFAD açıkladı! Korkut'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 03.15'te Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 13.14 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Kandilli 4.1 olarak duyurdu

Boğaziçi Ünüversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi.

Deprem sonrası ölü ya da yaralı olduğuna dair bir açıklama gelmedi.

Resmi makamlardan depremle ilgili olumsuz bir açıklama yapılmadı.

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