AFAD açıkladı! Korkut'ta korkutan deprem
Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 03.15'te Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 13.14 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Kandilli 4.1 olarak duyurdu
Boğaziçi Ünüversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi.
Deprem sonrası ölü ya da yaralı olduğuna dair bir açıklama gelmedi.
Resmi makamlardan depremle ilgili olumsuz bir açıklama yapılmadı.