0553 313 94 23

AFAD 500 Bin TL Acil Yardım Ödeneği tahsis etti

Denizli’de meydana gelen Mw=6.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:11
AFAD 500 Bin TL Acil Yardım Ödeneği tahsis etti

Denizli’de meydana gelen Mw=6.0 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanlığı AFAD eş güdümünde iyileştirme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan AFAD, oluşabilecek nakdi gereksinimler için ise 500 bin TL ödenek gönderdi. Bölgeye ulaştırılan çadır sayısı, ihtiyaç ve tedbirler doğrultusunda 505’i AFAD Bölgesel Lojistik Merkezlerinden olmak üzere 525’e çıkarıldı. Depremden sonra hastanelere başvuran 92 kişiden 85’i taburcu edilirken 7’sinin tedavisine devam ediliyor.


Geceyi AFAD Aile Çadırlarında geçiren vatandaşlara sıcak yemek ikram ediliyor. AFAD eş güdümünde alanda çalışan kuruluşlardan Türk Kızılay, 2.000 kişilik kahvaltı ve 1.000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptı.


Dün yaşanan 6.0’lık (Mw) deprem sonrası bölgede, büyüklükleri 0.8 ile 3.7 arasında değişen toplam 157 artçı meydana geldi. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun koordine ettiği iyileştirme safhası çalışmaları, 14 kurum ve kuruluşun katkısıyla sürdürülüyor. 475 personelin görev aldığı çalışmalarda 44 araç, 27 ambulans, 2 sıcak yemek aracı, 4 jeneratör ve 1 helikopter kullanılıyor. İhtiyaca göre barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgede 50 kişilik 25 ekiple hasar tespit analizleri yapılıyor.


Bölgede, depremi yaşayan vatandaşlara destek olmak için 10 kişilik psikosoyal destek ekibi çalışırken Denizli, Afyonkarahisar, İzmir ve Isparta’dan 55 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı da alanda görev alıyor. Sahada koordinasyonun bir merkezden sağlanması için iki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban pazarında hareketlilik arttı, pazarlıklar kızıştı
    1. Kurban pazarında hareketlilik arttı,..
    2. Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi..
    3. Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol..
    4. Kurban Bayramı öncesinde gıda..
    5. Şehitler kabirleri başında dualarla..
    6. Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ..
    7. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
    8. Sıcak hava dalgaları Büyük Set..
    9. "Rize-Artvin Havalimanı projesinin..
    10. Bayram tatlılarına ham ballı tavsiye
    11. Mecliste borçlanma tartışması
    12. Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona..
    13. Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü..
    14. Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri..
    15. Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
    16. (Özel) Kendi kurduğu firmada işçi gibi..
    17. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in Kurban..
    18. Muş Kurban Bayramı namazı saatleri..
    19. Futbol: Süper Lig
    20. GÜNCELLEME - Hindistan'da aşırı..
    21. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    22. TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri..
    23. Kaza yapan araçlarda sıkışan sürücüler..
    24. İstanbul Havalimanı’nda bayram..
    25. YKS Türkiye birincisi, Medipol'ü seçti
    26. ÇEDAŞ ekipleri, enerji hattına takılan..
    27. Pendik’te balkondan aşağı düşen genç..
    28. İzmirliler kurban almak için Arife..
    29. Kimliğini görmek isteyen doktoru darp..
    30. Karaköprü Belediyespor’un Erzurum..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!