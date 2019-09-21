Af yasası ne oldu son dakika ceza infaz indirimi ne zaman?

Af ne zaman çıkacak belli oldu mu? Af yasası ne oldu son dakika gelişmeleri yakından takip edilmekte. Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Genel af, hem hapis cezaları hem de adli para cezaları hakkında uygulanabilir. AK Parti’nin kısmi af ceza indirimi af yasası Yargı reformu paketinin içinde yer alacak mı? Yargı reform paketine ilişkin çalışmayı MHP’nin görüşüne sundu. Af yasası ceza indiriminde bulunduğu paket CHP ve İYİ Parti’ye de sunulacak. Peki af ne zaman çıkar? Af yasası nasıl olacak? Ceza indirimi genel af yasasından kimler yararlanacak? Ceza infaz indirimi ne zaman? Yargı Reform Paketi içinde neler var?

Af yasası son dakika haberleri: Af yasası nasıl olacak? Mahkum genel af çıkacak mı? AK Parti tarafından MHP'ye sunulan yeni yargı reformu paketi ceza indirimi af yasası teklif taslağı, CHP ve İYİ Parti'ye de götürülecek. 1 Ekim'de görüşülecek yargı reformunun ilk paketinde terörle mücadele yasasını ilgilendiren konular ele alınacak. Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle yapılan görüşmeler, toplantılar ve değerlendirmelerin ardından şekillendirilen kanun teklifi taslağı, 15 kanunda değişiklik öngörüyor. Kanun teklifi taslağı, yargının hızlandırılmasını esas alacak. Meclisin açıldığı hafta TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi, aynı hafta komisyona getirilecek. Teklifin komisyonda kabul edilmesi durumunda Ekim ayının ikinci haftasında Genel Kurula indirilmesi öngörülüyor. Ceza indirimi af yasası Yargı reformu paketinin içinde yer alacak almayacak. Ceza infaz indirimi yasasının ayrı bir paket olarak Meclis’e geleceği konuşuluyor.

Yargı Reform Paketi içinde neler var?

Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile isim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. 38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

Anayasa Mahkemesi'nin 15/11/2017 tarihli ve 2015 sayılı iptal kararı doğrultusunda, erişimin engellenmesi tedbirine ilişkin olarak, ifade özgürlüğü önündeki engeli kaldırmaya yönelik kademeli bir yaptırım uygulanması öngörülüyor. Mahkemece, doğrudan site kapatma kararı verilmesi yerine öncelikli olarak URL adresi üzerinden erişimin engellenmesi, bu tedbir yerine getirilemediği takdirde mahkemeden tüm siteye erişimin engellenebilmesinin talep edilmesi imkanı getiriliyor. Bu çerçevede içeriğe erişim engellenmesi yapılamadığı veya ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

İnfaz edilenlere pasaportları geri verilecek

Yeni paket ile Pasaport Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, OHAL kapsamında hakkında işlem yapılanlar ile eşlerinin pasaportları iptal edilmişti. Yapılacak değişiklik ile hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlar ile infaz edilecek bir cezası olmayanlara pasaportlarının yeniden verilebilmesine imkan sağlanacak. Mahkemelerce yurtdışına çıkmaları yasaklananlar hariç, pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilenlere, herhangi bir idari veya adli soruşturma-kovuşturma bulunmaması ile kovuşturmaya yer olmadığı, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşmesi yönünde verilen kararlar doğrultusunda mahkumiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere veya ertelenenlere, başvurmaları halinde kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı'nca pasaport verilebilecek.