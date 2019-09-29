Af yasası ile mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Ceza infazı genel af yasası son dakika

Cezaevine düşmüş mahkumlara uygulanacak olan ceza infaz yasasının çıkartılması konusunda son dakika gelişmeleri mahkum ve mahkum yakınları tarafından yakından takip edilmekte. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP ve CHP’ye sundu. Binlerce mahkum tahliye için müjdeli haberi beklemekte. Peki genel af ceza indirimi af yasası Meclis’ten geçerse af yasası ile mahkumlar ne zaman tahliye olacak? İşte af yasası ceza indirimi, ceza infazı genel af yasası son dakika haberleri.

Af yasasında son durum haberleri. Meclis'in açılmasına kısa süre kala af yasası konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'infaz düzenlemesi' teklifiyle ilgili 'Bu konuyu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız' dedi. Yasa değişikliği ile yaşanacak erken tahliyeler toplumda af olarak adlandırılıyor. Peki, af yasası çıkacak mı? Meclis 1 Ekim Salı günü açılıyor. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Mahkumlara af var mı? İşte 29 Eylül 2019 Pazar af ile ilgili son dakika haberlerinin detayları.

Aftan kimler yararlanamayacak?

Süreç ceza infaz düzenlemesi değişikliği olacağı için genel af durumundan bahsetmek mümkün değil. Öte yandan TBMM’nin yeni yasama dönemi başladıktan sonra çalışmaların belirli bir aşamaya getirilerek konunun Meclis’e gelebileceği söylenebilir. Bunun için de en erken tarih olarak Ekim 2019 olabilir. Af yasası Meclis’ten geçmesi durumunda yasadan yararlananlar tahliye yolu görünecek.

Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.