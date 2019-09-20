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Af ne zaman çıkacak son dakika tarih belli oldu!

Af çıktı mı, af ne zaman çıkacak? Yeni yargı reformu paketi ceza indirimi af yasası son durum gelişmeleri binlerce mahkum ve mahkum ailesi tarafından merak ediliyor. AK Parti tarafından MHP'ye sunulan yeni yargı reformu paketi ceza indirimi af yasası teklif taslağı, CHP ve İYİ Parti'ye de götürülecek. Af yasasının Meclis’ten çıkacağı tarih de belli oldu. Peki yeni af yasası ne zaman çıkacak, kısmi af ne zaman çıkacak, af ne zaman çıkacak kimlere vuracak? İşte detaylar…

20 Eylül 2019 Cuma 20:18
Af ne zaman çıkacak son dakika tarih belli oldu!

Af çıktı mı, af ne zaman çıkacak? Yeni yargı reformu paketi ceza indirimi af yasası son durum gelişmeleri binlerce mahkum ve mahkum ailesi tarafından merak ediliyor. AK Parti tarafından MHP'ye sunulan yeni yargı reformu paketi ceza indirimi af yasası teklif taslağı, CHP ve İYİ Parti'ye de götürülecek. Af yasasının Meclis’ten çıkacağı tarih de belli oldu. Peki yeni af yasası ne zaman çıkacak, kısmi af ne zaman çıkacak, af ne zaman çıkacak kimlere vuracak? İşte detaylar…

Meclis tatile girmeden yasalaşması beklenen yargı reformu paketi Özellikle MHP'nin tasarıda yer alan bazı ifadelere itirazları nedeniyle ekim ayına ertelenmişti. 1 Ekim'de görüşülecek yargı reformunun ilk paketinde terörle mücadele yasasını ilgilendiren konular ele alınacak. AK Parti tarafından hazırlanan yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağı, 15 kanunda değişiklik öngörüyor. Yeni yasama yılının ilk haftasında TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi, "yargının hızlandırılmasını" esas alacak, vatandaşları doğrudan ilgilendirecek düzenlemeleri içerecek. Yargı reformuna ilişkin AK Parti tarafından hazırlanan paketlerin ilkine son şekli verildi.

Af ne zaman çıkacak?

Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle yapılan görüşmeler, toplantılar ve değerlendirmelerin ardından şekillendirilen kanun teklifi taslağı, 15 kanunda değişiklik öngörüyor. Kanun teklifi taslağı, yargının hızlandırılmasını esas alacak. Meclisin açıldığı hafta TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi, aynı hafta komisyona getirilecek. Teklifin komisyonda kabul edilmesi durumunda Ekim ayının ikinci haftasında Genel Kurula indirilmesi öngörülüyor. Teklif, ceza davalarının hızlandırılması, ön ödeme müessesesi ile uzlaştırmanın kapsamının genişletilmesi, seri muhakeme usulünün getirilmesi, avukatların haklarının artırılması, avukatlık sınavının getirilmesi gibi konuları içeriyor. Teklifte idari yargıda Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) kullanılması da bulunacak. Ayrıca teklifte, 15 Temmuz'dan sonra pasaportlarına el konulan ve yargılaması sonucu beraat edenlere pasaportlarının geri verilmesine ilişkin düzenleme de yer alacak. 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 20:18
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