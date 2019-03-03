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Af çıksın mı, çıkmasın mı? Siz karar verin! Cezaevinden tahliye olduktan 5 saat sonra yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık başta olmak üzere gasp, cinsel taciz gibi 6 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, cezaevinden çıktıktan 5 saat sonra tekrar hırsızlık yaparken yakalandı.

03 Mart 2019 Pazar 14:37
Af çıksın mı, çıkmasın mı? Siz karar verin! Cezaevinden tahliye olduktan 5 saat sonra yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde Suriyeli E.İ'ye ait 27 MA 446 plakalı otomobili çalan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, seyir halindeki otomobili kısa süre sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı. Sürücünün kimlik kontrolünü yapan ekipler, şüphelinin 3 ay önce de otomobil hırsızlığından tutuklanan H.U. (26) olduğunu ve aynı gün cezaevinden çıktığını belirledi.

6 ayrı suçtan kaydı bulundu

Dün saat 17.00'de cezaevinden çıkarılan ve yaklaşık 5 saat sonra yine hırsızlık yaparken yakalanan H.U'nun uyuşturucu, gasp, cinsel taciz ve hırsızlık gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:37
  1. hırsızlık

YORUM YAZ

  • CanCan22 dk önce
    Af değil de cezalar şeriate uygun olsun. Kesin hırsızın elini artık gitsin.
  • URFALI HALİLURFALI HALİL36 dk önce
    Şimdi soruyorum. 6 suçtansabıkası var peki bu 6 suçtan içerde ne kadar yatmış. Eger her bir suçtan en az 2 yıl yatsaydı 12 yıl diyelim kiher suçtan 1 yıl yatmış olsaydı 6 yıl içerdeyatması gerekmezmiydi. şimdi çok merak ediyorum bu 6 sabıkalı suç makinası acaba ne kadar içerde yatmıştır. Demekki içerdeki hayat kolaymış ki yine çıkınca bu yola devam dedi.
  • MertMert49 dk önce
    kısasta hayat vardır. kısas gelmeden adalet gelmez. en büyük sorunumuz hukuk düzeni.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Bir de şeriatı beğenmezler. arkadaşın dediği gibi kes eli bak bakalım neresiyle çevirecek kontağı. Cezalar ağırlaştırılsın. önceden eve hırsızlığa girenler 2 aya çıkıyordu. açıyorlardı buzdolabını karıştırıyorlardı. ifadelerinde açtım sokakta kalıyordum yemek için girdim diyor. şimdi 5 sene cezası var. uyuşturucu 18 yıl. yersen iç. iyi iyi eskiye göre düzelmeler var ama yetmez.
  • Mahir Mahir 1 sa önce
    Sikinbeynine bir kurşun gitsin, onunlami uğraşacak kanun!
  • MahoMaho1 sa önce
    Adaleti tesis eden ne güzel yasalarımız var. Ne mutlu bize. Eyy Avrupa, insanlık öğren bizden..
  • kartalbeykartalbey1 sa önce
    Hayret ki ne hayret hem de? Nasıl olmuş da tutuklamışlar? Oysa salıversinler adli kontrol şartı ile olsun bitsin. Keseceksin eli bak bakalım bir daha yapıyor mu yapmıyor mu?

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