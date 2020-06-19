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AESOB’dan Başkan Esen’e teşekkür

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve Yönetimi Kurulu üyeleri, pandemi döneminde esnafa verdiği destek dolayısıyla Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:29:00 -
AESOB’dan Başkan Esen’e teşekkür

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve Yönetimi Kurulu üyeleri, pandemi döneminde esnafa verdiği destek dolayısıyla Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimini makamında ağırladı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, pandemi sürecinde Konyaaltı Belediye Başkanı Esen’in esnafın yanında yer aldığını belirterek teşekkür etti. Başkan Semih Esen ise belediyenin imkanları dahilinde her zaman esnafa destek verdiklerini vurguladı. Özellikle pandemi döneminde berber, kuaför ve taksi esnafıyla yakın ilişki içinde olduklarına dikkati çeken Esen, Konyaaltı Belediyesi’nin kiracısı olan esnafın kira borçlarının silinmesi ya da ertelenmesi konusunu hukuken incelemeleri yönünde bürokratlara talimat verdiği kaydetti. Başkan Esen, hukuken engel bir durum olmaması halinde konuyu Temmuz ayı belediye meclisine getireceklerini kaydetti.

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