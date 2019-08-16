0553 313 94 23

AEP Anadolu Etap Penkon işçi alımı yapıyor

Anadolu Etap Mevsimlik-Geçici işçi alımı alımının yapılacağını duyurdu. Anadolu Etap Mevsimlik-Geçici işçi alımlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. AEP Anadolu Etap Penkon işçi alım başvuruları Eylül ayında işe başlamak üzere, mevsimlik-geçici personel işe alımı yapılacaktır.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:19
AEP Anadolu Etap Penkon işçi alımı yapıyor

Anadolu Etap Mevsimlik-Geçici işçi alımı alımının yapılacağını duyurdu. Anadolu Etap Mevsimlik-Geçici işçi alımlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. AEP Anadolu Etap Penkon işçi alım başvuruları Eylül ayında işe başlamak üzere, mevsimlik-geçici personel işe alımı yapılacaktır.

AEP Anadolu Etap Penkon işçi alımı iş ilanında şunlar kaydedildi: “Şirketimiz, Kazanlı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:44/A Mersin adresinde kurulu, AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş’de, Eylül 2019 tarihinde işe başlamak üzere, mevsimlik-geçici personel işe alımı yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıllarda şirketimizde bu şekilde çalışmış personel listesi aşağıda bulunmaktadır. Listede ismi bulunan kişilerin ayını şekilde tekrar çalışmak istemesi halinde şirketimiz İnsan Kaynakları Departmanı’na ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde bizzat başvurmaları gerekmektedir. ABDULLAH ÖZ, ALİ CAN CEBE, ALİ EKİNCİ, ALİ KEMAL DAL, BETÜL METİNER, BÜLET ÖNAL, CENGİZ YILDIRIM, DOĞU ÖZGÜR, ELÇİN SALCAN, EMİNE DOĞAN, EMRAH SEVİM, FATMA BUZAK, FATMA KESKİN, FEDİFFA YAZGAN, GAMZE AVCI, GÖKHAN TURAK, HASAN ORBUK, HASAN YESİROĞLU, HATİCE YÜKSEL, HİLMİ YILDIZHAN, İBRAHİM BULUT, İBRAHİM GEZERER, İBRAHİM KİRER, İSMET ALAKABAK, MAHMUT YILMAZ, MEHMET ÇEŞME, MEHMET KAPLAN, MEHMET SAZ, MEHMET SELİM EREN, MÜRÜVET KOCA, MUSTAFA YÜKSEL, MUZAFFER KIZILAY, NAZLI TURAK, NURAY YORULMAZ, ORHAN TAŞTEPE, RAMAZAN İNCE, RAMAZAN KOÇ, RÜŞTÜ TURAK, SAMET EKER, ŞENOL YILDIZ, SERHAN YILMAZ, SERKAN YORULMAZ, VEDAT ÖNAL, YILMAZ AYYILDIZ, YUNUS EMRE URUŞ, ZEHRA DOĞAN, ZELİHA KOÇAÇ”

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:19
  1. Mersin
  2. AEP Anadolu Etap Penkon işçi alımı yapıyor
  3. AEP Anadolu Etap Penkon personel alım başvuruları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye törenle uğurlandı
    1. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    2. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    3. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    4. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    5. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    6. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    7. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    8. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    9. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    10. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    11. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    12. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    13. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    14. Spot piyasada elektrik fiyatları
    15. İzne gelen askerin acı ölümü
    16. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    17. Mekke Camii’nin temeli atıldı
    18. Yolu dökülen sabun yağmur yağınca..
    19. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    20. Helezon makinesine elini kaptıran..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler