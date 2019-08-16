AEP Anadolu Etap Penkon işçi alımı yapıyor Anadolu Etap Mevsimlik-Geçici işçi alımı alımının yapılacağını duyurdu. Anadolu Etap Mevsimlik-Geçici işçi alımlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. AEP Anadolu Etap Penkon işçi alım başvuruları Eylül ayında işe başlamak üzere, mevsimlik-geçici personel işe alımı yapılacaktır.

Anadolu Etap Mevsimlik-Geçici işçi alımı alımının yapılacağını duyurdu. Anadolu Etap Mevsimlik-Geçici işçi alımlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. AEP Anadolu Etap Penkon işçi alım başvuruları Eylül ayında işe başlamak üzere, mevsimlik-geçici personel işe alımı yapılacaktır. AEP Anadolu Etap Penkon işçi alımı iş ilanında şunlar kaydedildi: “Şirketimiz, Kazanlı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:44/A Mersin adresinde kurulu, AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş’de, Eylül 2019 tarihinde işe başlamak üzere, mevsimlik-geçici personel işe alımı yapılacaktır. Geçtiğimiz yıllarda şirketimizde bu şekilde çalışmış personel listesi aşağıda bulunmaktadır. Listede ismi bulunan kişilerin ayını şekilde tekrar çalışmak istemesi halinde şirketimiz İnsan Kaynakları Departmanı’na ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde bizzat başvurmaları gerekmektedir. ABDULLAH ÖZ, ALİ CAN CEBE, ALİ EKİNCİ, ALİ KEMAL DAL, BETÜL METİNER, BÜLET ÖNAL, CENGİZ YILDIRIM, DOĞU ÖZGÜR, ELÇİN SALCAN, EMİNE DOĞAN, EMRAH SEVİM, FATMA BUZAK, FATMA KESKİN, FEDİFFA YAZGAN, GAMZE AVCI, GÖKHAN TURAK, HASAN ORBUK, HASAN YESİROĞLU, HATİCE YÜKSEL, HİLMİ YILDIZHAN, İBRAHİM BULUT, İBRAHİM GEZERER, İBRAHİM KİRER, İSMET ALAKABAK, MAHMUT YILMAZ, MEHMET ÇEŞME, MEHMET KAPLAN, MEHMET SAZ, MEHMET SELİM EREN, MÜRÜVET KOCA, MUSTAFA YÜKSEL, MUZAFFER KIZILAY, NAZLI TURAK, NURAY YORULMAZ, ORHAN TAŞTEPE, RAMAZAN İNCE, RAMAZAN KOÇ, RÜŞTÜ TURAK, SAMET EKER, ŞENOL YILDIZ, SERHAN YILMAZ, SERKAN YORULMAZ, VEDAT ÖNAL, YILMAZ AYYILDIZ, YUNUS EMRE URUŞ, ZEHRA DOĞAN, ZELİHA KOÇAÇ”

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