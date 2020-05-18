ADÜ’nün ortağı olduğu proje TÜBİTAK’ta destek aldı

AYDIN (İHA) – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğretim elemanlarının yer aldığı ‘Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi’ projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Adnan Menderes Üniversitesi ve Nazilli Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı ve TÜBİTAK 2019/1 yılı, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında sunulan “Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar-BiFemaa” başlıklı proje desteklenmeye değer bulundu.

Yürütücülüğünü Nazilli BİLSEM Matematik Öğretmeni Uzm. Ömer Ürün’ün üstlendiği projede ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hilal Aktamış, Doç. Dr. Ersen Yazıcı, Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Dr. Öğr. Üyesi Taner Arabacıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özen Ünal Uzman/Araştırmacı, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan 22 akademisyen eğitmen olarak görev aldı.

Proje kapsamında Türkiye genelinde faaliyet gösteren BİLSEM’lerde görev yapan matematik, fen bilgisi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin her birinden 12 kişi olmak üzere toplam 36 öğretmene yönelik hem kendi alanlarına özgü hem de disiplinler arası yaklaşımı temel alan eğitimler yor. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://nazillibilsem.meb.k12.tr/icerikler/bifema_8434057.html adresinden ulaşılabiliyor.