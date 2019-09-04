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ADÜ, Teknokent ile markalaşıyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent Genel Müdürü Doç.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
ADÜ, Teknokent ile markalaşıyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem ve Gurmeyve Gıda Şirketi kurucu ortağı Ahmet Bayar, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.


ADÜ Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gurmeyve Gıda’ya, danışmanlık ve ürünlerin pazarlanması konusunda destek verdiklerini belirten Doç. Dr. Cemal İyem, “Mart ayında Aydınlı bir firma olan Gurmeyve Gıda ile iş birliğimiz başladı. Amacımız, incirin katma değerini arttırarak, bölgenin zenginliği olan ürünlerin tanınırlığını ve birçok kişiye ulaşmasını sağlamak. Ambalajında ADÜ Teknokent logosunun yer aldığı kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin; Türkiye’deki birçok markette satışa sunulmasıyla önemli bir adım atmış olduk” dedi.


“Yerel üretim Aydın’ın en büyük gücü”


Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın bölgesinin topraklarının bereketliliği ile üretime çok elverişli olduğunu, bu üretimin güçlenmesi için üretici firmalara kurum olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Yerel üretim Aydın’ın en büyük gücü. Doğal ve sağlıklı ürünlerin halka ulaşmasını destekliyoruz. ADÜ isminin Teknokent aracılığı ile markalaşarak daha çok kişiye ulaşması, bunun da Aydın bölgesinin ürünleri ile gerçeklemesi mutluluk verici.” şeklinde konuştu.


“ADÜ Teknokent ile güçlendik”


Gurmeyve Gıda kurucu ortağı Ahmet Bayar, “ADÜ Teknokent’in şirketimize vermiş olduğu danışmanlık desteğinin yanında, üniversite bünyesinde çalışan bir şirket olduğumuz için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden de destek alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknokent ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile güçlendik, ürünlerimiz marketlerde yerini aldı” dedi.


Ziyaret, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem ve Gurmeyve Gıda kurucu ortağı Ahmet Bayar’ın ürünleri, Rektör Aldemir’e tanıtması ile son buldu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
  1. doğa

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