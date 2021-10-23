ADÜ Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreAydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre istihdam edilmek üzere 2 (iki) Eczacı alınacak.

İSTENİLEN BELGELER;

1. Başvuru Formu (https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinden temin edilecektir.)

2. Öğrenim Belgesi (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı nüshası ya da barkodlu/kare kodlu e-devlet çıktısı)

3. 1 Adet Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak ve başvuru formunda ilgili alana yapıştırılacaktır.)

4. Özgeçmiş



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