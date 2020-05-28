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ADÜ Rektörü Aldemir’den personele ziyaret

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:17:28 -
ADÜ Rektörü Aldemir’den personele ziyaret

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir rektörlük bünyesinde görev yapan personeli birimlerinde ziyaret etti.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, personelin geçmiş bayramlarını kutlayarak, Kovid -19 pandemi sürecindeki işleyiş hakkında bilgi aldı.


Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde üniversitenin tüm açık ve kapalı alanlarının dezenfekte edildiğini belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ ailesini hastalıklara karşı korumak adına Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdinde yapılan açıklamalar neticesinde Üniversitemiz birimlerinde uygulamada birlikteliği sağlayarak, gerekli tedbirleri almaktayız. Arzumuz bu süreci hızlı ve sorunsuz atlatmak” dedi.


Ziyarette ADÜ personel görüş ve önerilerini de Rektör Aldemir ile paylaştı.

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