ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’ ödülü

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes ÜniversitesiNanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.Ethem Aktürk, Elsevier Dergilerine yapmış olduğu katkılardan dolayı ‘Seçkin Hakem’ belgesi ile ödüllendirildi.

‘Journal of Physics and Chemistry of Solids’, ‘Applied Surface Science’ ve ‘Computational Material Science’ dergilerine yapmış olduğu önemli katkılarından dolayı “Outstanding Reviewers” olarak seçilen Prof. Dr. Aktürk yaptığı açıklamada; Elsevier’ın, dergilerine hakemlik yapan bilim insanlarından yüzde 10’luk üst dilime girenler arasından bu seçimi yaptığını ve hakemlere bir sonraki yıl belgelerini gönderdiğini belirtti.