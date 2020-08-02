Adrese göre okul listesi

Liselere geçiş Sistemi sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler ve veliler tarafından internette en çok aranan sorulardan biriside liseye kayıt yapılırken adresime göre hangi liseye kayıt yaptırabilirim? sorusu. Liselere geçiş Sistemi sonuçlarına göre ikametgah adresine göre hangi okullara kayıt yaptırılır? İşte bu soruların cevapları haberimizde,