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Yaşam Adres kodu nasıl nereden alınır?
Yaşam

Adres kodu nasıl nereden alınır?

Adres kodu al | Kargo ve paketlerin adres bulunamadığı için dönmesi sorununu pek çok kişi yaşıyor. Bu karışıklığın önüne geçilmesi için artık adres kodu sistemine geçilecek. Vatandaşlar açık adres yerine, 9 haneli adres kodu kullanacak. Peki, adres kodu nasıl alınır? | Adres kodu öğren? | Adres kodu nasıl öğreniliyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:51:00 -
Adres kodu nasıl nereden alınır?

Adres kodu sorgulama ekranı | Günümüzde online alışveriş pandeminin etkisiyle bir hayli hız kazandı. Hem paketlerin hızlı teslimatı hem de gönderilerde yaşanan 'adres bulunamadı' sorununun önüne geçilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Bundan sonra adres yerine 9 haresi adres kodu kullanılacak. Peki, adres kodu nereden alınır?

Adres kodu nasıl nereden alınır?

Adres koduyla ilgili alt yapı çalışmalarının tamamlandığı, test çalışmalarının başladığı biliniyor.

Türkiye’de her konutun 1 Mart 2013’ten bu yana adres kodu bulunuyor. E devlet üzerinden öğrenebileceğiniz bu kodun hayata geçirilecek kodla aynı olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Çünkü e devlet üzerinden öğreneceğiniz NVİ adres no 10 haneden oluşuyor.

Vatandaşlar dilerlerse adreslerini dilerlerse de adres kodlarını kullanabilecek. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe haberlerimizde yer alacak.

E DEVLET NVİ KODU İÇİN TIKLAYINIZ

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