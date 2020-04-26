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Aktüel

Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, korona virüsle mücadele kapsamında nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresinin uzatıldığını duyurdu.

2020-04-26 13:45:50 -
Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, korona virüsle mücadele kapsamında nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresinin uzatıldığını duyurdu.


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulmasının 11 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

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