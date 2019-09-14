Adrenalin ve doğaseverlerin yeni rotası Cennet kanyonu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yeni keşfedilen Cennet kanyonu adrenalin turlarının gözdesi oldu.

Yarhisar ve Günece köyleri arasında yer alan ve kısa bir süre önce doğa tutkunları tarafından keşfedilen Cennet kanyonu adrenalin turlarının yeni gözdesi oldu. Bursa’ya 75 kilometre, Yenişehir ilçe merkezine ise 18 kilometre uzaklıkta olan Cennet kanyonu, yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda. Kanyonda birçok şelale ve göl bulunmakta. Zor ve tehlikeli bir parkur olan Cennet kanyonunda bazı yerlerde kayalar geçiş alanını daralmakta. Suyun derinliği ise 5 metreye kadar ulaşmakta. Türkiye’nin pek çok yerinden adrenalin ve doğa tutkunlarının ziyaret etmeye başladığı kanyona son aylarda Yenişehir Belediyesi’nin yaptığı düzenlemelerle birlikte ilgi arttı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, adrenalin ve doğa tutkunlarını bu kanyonu keşfetmek üzere ilçeye davet etti. Aynı zamanda kendisi de bir doğasever olan Aydın, “Adrenalin tutkunları ve doğaseverlerin düzenlediği turlarda belediyemiz yardımcı olmaktadır. Uzunluğu yaklaşık 6 kilometredir. Kanyon boyunca birçok şelale ve göl bulunmaktadır. Bazen şelaleleri tırmanmak zorunda olduğunuz, bazı yerlerde kayaların geçiş alanını çok fazla daraltıldığı, bazen 4 - 5 metre derinlikte suya girdiğiniz, kimi zaman da yüzmeniz gereken oldukça keyifli ve eğlenceli zaman geçireceğiniz, bir o kadar da zorlu ve güzel bir parkur. Sıcak yaz aylarında buz gibi su ile serinleyip buranın güzelliklerini görmek ayrı bir heyecan verecektir. Kanyon geçişleri zor ve tehlikelidir, bu yüzden kanyon geçişi yapmayı düşünüyorsanız mutlaka kanyonu ve bölgeyi bilen birileri ile gidiniz. Tüm kanyon geçişleri için gideceğiniz kanyonu daha önce geçmiş tecrübeli kişiler ile geçiş yapmanızı ve asla yalnız hareket etmemenizi tavsiye ederiz. Yüzme biliyor olmanız sizin için iyi olacaktır. Can yeleğiniz var ise yanınıza almanız da faydalı olacaktır” dedi.