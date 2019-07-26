Adramytteion kazı ekibinden Kaymakam Öner’e ziyaret

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde M.Ö. 6. yüzyılda Lidya döneminde Lydia Kralı Alyates’in oğlu Adramys tarafından kurulduğu tez olarak savunulan ve Ören Mahallesi’nde yer alan Adramytteion Antik Kentinde 2019 kazı çalışmalarında görev alan teknip ekip Kaymakam Hüseyin Öner’i makamında ziyaret etti.

Adramytteion Kazı Ekibi Başkanı Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Özgen, Kültür Bakanlığı Temsilcisi Tülay Şimşek, Burhaniye Belediyesi Kuvayi Milliye Kültür Müzesi Müdürü Esma Esin Mutlu ve Adramytteion Kazı Ekibi Heyeti üyeleri Kaymakam Hüseyin Öner’e 2019 dönemi arkeoloji kazısından önce çalışmalarına ilişkin bilgiler verdiler.

Ziyarete ilişkin değerlendirme yapan Kaymakam Öner, “Balıkesir ilinin gözde ilçelerinden Burhaniyemiz denizi, zeytini, doğası ve tarihiyle bölgenin ender güzellikte olan ilçelerinden biridir. 2019 yılı içerisinde 8.’si yapılacak olan kazı çalışmaları sayesinde ilçemizde geçmişte yaşamış medeniyetlerin kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması sağlanacak. Bu sayede ilçemizin tarihine yeni bulgular eklenerek tarih turizmi potansiyeli oluşturmak istiyoruz. Kaymakamlık olarak Ören (Adramytteion) Antik Kent kazılarını Koruma Amaçlı İmar Planının ilgili kurum ve komisyonlarda takipçisi olacağız. Konuklarımıza yapmış oldukları bilgilendirmeden dolayı teşekkür ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.