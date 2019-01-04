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Adnan Yaşar Görmez kimdir | nerelidir?

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti İzmir Torbalı Belediyesi Başkan Adayı olacağı iddia edilen Adnan Yaşar Görmez'in kim olduğu araştırılıyor. 30 mart 2014 yerel seçimlerinde İzmir Torbalı ilçesi AK Parti Belediye Başkanı olarak seçilen Adnan Yaşar Görmez'in 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Ak Parti Tire ilçe başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. İşte Adnan Yaşar Görmez hakkında merak edilen detaylar...

04 Ocak 2019 Cuma 21:29
Adnan Yaşar Görmez kimdir | nerelidir?

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti İzmir Torbalı Belediyesi Başkan Adayı olacağı iddia edilen Adnan Yaşar Görmez'in kim olduğu araştırılıyor. 30 mart 2014 yerel seçimlerinde İzmir Torbalı ilçesi AK Parti Belediye Başkanı olarak seçilen Adnan Yaşar Görmez'in 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Ak Parti Tire ilçe başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. İşte Adnan Yaşar Görmez hakkında merak edilen detaylar...

Adnan Yaşar Görmez kimdir?

1964 Adıyaman doğumlu olan Adnan Yaşar Görmez, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi mezunudur. 2002 Genel Seçimlerinde AK Parti İzmir Milletvekili Adayı olarak gösterildi.

2009 Yerel Seçimleriyle Torbalı Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. 2010-2013 yılları arasında AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevini yaptı. 30 mart 2014 yerel seçimlerinde İzmir Torbalı ilçesi AK Parti Belediye Başkanı olarak seçildi. Sanayici olan Adnan Yaşar Görmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 21:29
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