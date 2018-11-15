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Adnan Polat'tan adaylık açıklaması

Macaristan'da bulunan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret eden Adnan Polat, açıklamalarda bulundu. Polat, "Ben Galatasaray'a 11 sene hizmet ettim. Şu anda başkan adayı olmak gibi isteğim ve düşüncem yok." dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:53
Adnan Polat'tan adaylık açıklaması

Polat Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat'ın girişimleriyle yenilenen Gül Baba Türbesi ziyaret edildi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan türbenin ziyaretinde Polat'ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk basın mensupları da yer aldı.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Gül Baba Türbesi ziyaretinin ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. İlk olarak Sarı-kırmızılı takımın Devler Ligindeki durumunu yorumlayan Polat, "UEFA Şampiyonlar Liginde bize çıkan grubu kendimiz belirlesek daha iyisini yapamayız. Bu turu geçmeliyiz. Mazeret olmaz. UEFA'da umarım bundan sonra başarılı, iyi neticeler alırız" dedi.

"İçimde bir yara kaldı"

Adnan Polat, "2011'de yaşanan olaya gönlümüz kırılmıştı. Hakikaten hak etmediğimiz olaylarla karşılaşmıştık. Mustafa Başkana teşekkür ederim. Genel kurulda alkışları ile bir nebze olsun o gün yapılanın yanlış olduğunu gösterdi. İçimde bir yara kaldı o kongreden ama bir kırgınlığımız yok şu anda. 2011 kongresinde sadece bizi üzmediler, Galatasaray'ın yazılmamış kanunlarını bozdu o kongre. Galatasaray'da daha önce başkan olmak için yönetimlerde görev yapılırdı. Dolayısıyla o yönetimde görev yapanlar neyin içine girdiğini bilerek girerdi. Ama benden sonraki dönemde onlar olayı yaşadıkları süre boyunca anlamaya çalıştılar. Dolayısıyla Galatasaray'ın başkanlık makamını da yıprattı." dedi.

"Şu anda başkan adaylığını düşünmüyorum"

Adnan Polat, şu an için Galatasaray başkanlığını düşünmediğini vurgulayarak, "Ben Galatasaray'a 11 sene hizmet ettim. Üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Artık yeni jenerasyonların bu işi omuzlaması lazım. Şu anda başkan adayı olmak gibi isteğim ve düşüncem yok" diye konuştu.

Bir soru üzerine de Polat, "Galatasaray'ın hakikaten anayasasında değişiklik yapıp kapıları açması lazım. Ben demiyorum ki sokaktan geçen her insanı alsın. Tüzüğü değiştirmek lazım..." yorumunu yaptı.

"Bu kez ipin ucu fazla kaçtı"

Derbide yaşanan olaylarla ilgili ise Polat, şunları söyledi. "Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında her zaman bazı olaylar oluyor. Türk futbolunun rengi bu. Ama bu kez ipin ucu fazla kaçtı. Çok kabul edilebilecek şekilde söylemler olmadı. İnşallah tekrar etmez."

"Galatasaray dahil tüm kulüplerin reforma ihtiyacı var"

Galatasaray dahil tüm kulüplerin reforma ihtiyacının olduğunu sözlerine ekleyen Adnan Polat, "Bizden sonra gelenler çok güzel miras yediler. Bundan sonra bu işlerin içinden çıkmak çok kolay olmayacak. Çok uzun seneler gerektirecek. Günü kurtarmak kolay, geleceği kurtarmak çok zor. Gelen hiçbir başkan geleceği kurtarmak için bir şey yapmadı. Galatasaray gayrimenkulleri de çok ucuza gitti. Galatasaray dahil tüm kulüplerin reforma ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:53
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Türkiye
  4. Macaristan
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi
  6. UEFA
  7. Adnan Polat

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