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Adnan Polat sandık görevlilerini güldürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy kullanan Adnan Polat, sandık görevlilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilginç anısını anlattı.

23 Haziran 2019 Pazar 12:15
Adnan Polat sandık görevlilerini güldürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy kullanan Adnan Polat, sandık görevlilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilginç anısını anlattı. Renkli anların yaşandığı sohbet kameralarca kaydedildi.


Galatasaray’ın eski başkanlarından olan iş adamı Adnan Polat, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Üsküdar’da bulunan Kandilli İlkokuluna geldi. Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle kısa bir süre sohbet eden Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısını anlattı. Galatasaray’ın manevi kurucusu olarak kabul edilen ve türbesi Budapeşte Gültepe’de bulunan Gül Baba’yı anma etkinliğinde heykelin önüne sarı kırmızı çiçekler bıraktırdığını anlatan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine “Adnan Bey biraz abartmamış mısınız?” diye sorduğunu gülerek anlattı ve daha sonrasında sarı kırmızılı çiçeklerle donatılan heykeli sandık görevlilerine göstererek renkli anların yaşanmasını sağladı.



Gönlümüz huzur içinde olsun


Kandilli İlkokulunda oyunu kullanan Polat, “Öncelikli olarak vatana millete hayırlı olsun, halkın iradesi kimden yana olursa o seçilecek. Ben adayların ikisine de başarılar diliyorum, gönlümüz huzur içinde bir seçim olsun ve bitsin” diyerek okuldan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:15
  1. doğa

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