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Adnan Oktar'ın yanından kaçmıştı... Operasyonla ilgili bakın ne dedi!

Adnan Oktar'ın yanından kaçarak itiraflarda bulunan Ceylan Özgül, Oktar ve ekibine karşı sabaha karşı başlayan operasyonlarla ilgili paylaşım yaptı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:59
Adnan Oktar'ın yanından kaçmıştı... Operasyonla ilgili bakın ne dedi!

Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan ve gruptan olaylı bir şekilde ayrılan Ceylan Özgül, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonla alakalı "Bugün Güneş daha bir güzel doğdu" paylaşımını yaptı.

"NİHAYET..."

Özgül, Erdoğan'a teşekkür ederek şunu paylaştı: 

"ÖRGÜT" ÜYELERİNE UYARI

Ceylan Özgül, Oktar'ın sözde müritlerine şu uyarıyı yaptı: 

"Örgütün sempatizanlarına duyuru: şu an bir suç örgütünü destekliyorsunuz. Sıra destekçilere gelecek. Devlet sizi biliyor ve görüyor. Bence iki defa düşünün"

ADNAN OKTAR'IN YANINDAN TERLİK VE PİJAMA İLE KAÇMIŞTI

Adnan Oktar'ın en bilinen 'kediciklerinden' Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etmişti. Özgül, onun yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söylemişti. Ceylan Özgül'e ise diğer bir 'kedicik' olan Tülay Kumaşçı, Özgül'ü lüks yaşamı kaybettiği için bu iftiraları attığını söylemişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:59
  1. Ceylan Özgül
  2. Adnan Oktar

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