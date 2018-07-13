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Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti

İstanbul Emniyeti'nin Adnan Oktar grubuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 235 kişi gözaltına alındı. Bir çok kişinin de firari olduğu grupta Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'da kaçak.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:40
Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti

İstanbul Emniyeti'nin Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonun yankıları sürüyor. Aralarında adam kaçırma, taciz, tecavüz, şantaj gibi bir çok suçlamanın da bulunduğu Oktar ve örgütünün sorgulamaları devam ederken, firari pozisyonda bulunan birçok kişi de bulunuyor.

Onlardan biri de Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar.

KAÇAK YAKIN KORUMA

Oktar'ın yakınından ayrılmayan ve her yerde onunla birlikte bulunan Özyaşar, operasyon günü Oktar'dan ayrıldığı ve operasyon haberini aldığı gibi kaçtığı belirtildi. Kaçaklar arasında aranmaya devam eden Özyaşar, 20 yıldan fazlaca bir süredir Oktar'ın yanından ayrılmıyor.

Yakın koruması gibi çalışan Cüneyt Özyaşar, her etkinlikte Adnan Oktar'ın arkasında görülüyor.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 18:40
  1. İstanbul
  2. Cüneyt Özyaşar
  3. Adnan Oktar

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