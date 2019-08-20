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Adnan Oktar’ın villasına düzenlenen operasyon sırasında kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik düzenlen operasyon sırasındaOktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer’in operasyon öncesi oturdukları villanın gizli geçidinden kaçtıkları ana dair fotoğraflar ortaya çıktı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:26
Adnan Oktar’ın villasına düzenlenen operasyon sırasında kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik düzenlen operasyon sırasındaOktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer’in operasyon öncesi oturdukları villanın gizli geçidinden kaçtıkları ana dair fotoğraflar ortaya çıktı.


Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamenin soruşturmasına ilişkin delil klasöründe, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile örgüte üye bazı şüphelilerin Kandilli’de bulunan villaya 11 Temmuz 2018’de düzenlenen operasyondan kaçış anlarına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.


Operasyonu önceden öğrendi


İddianamede yer alan bilgilere göre Oktar, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018 günü sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonu, villasının çevresinde kurduğu kamera düzeneğiyle öğrendiği ve gözaltına alınmadan önce, yanındakilerle birlikte villadan gizli bir geçit aracılığıyla kaçtığı belirtiliyor.


Geçidin sonunda arabaya bindiler


Klasörde yer alan fotoğraflarda, Kandilli’deki villadan ana yola uzanan gizli geçitten, Adnan Oktar’ın önce, daha sonrasında ise Didem Ürer ve diğer örgüt üyesi kadınların kaçtığı görülürken, operasyon günü sabah saat 05.22’de geçidin sonunda bekleyen araçlara bindikleri kaydediliyor.


Daha sonrasında gözaltına alındı


İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saat 06.00 sularında Oktar’ın villasına düzenlenen operasyonda ise Oktar’ın ve beraberindekilerin kaçtığı için gözaltına alınamadığı ve daha sonra gözaltına alındığı belirtiliyor.


Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik ilk duruşma İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Eylül 2019 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısında yer alan duruşma salonunda görülecek.



İddianamede 24 ayrı suçlama yöneltiliyor


Aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 171’i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 125 mağdur-müşteki yer alıyor. 25 şüphelinin itirafçı ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları bilgisi aktarılan iddianamede şüphelilere, ‘Siyasal ve Askeri Casusluğa teşebbüs’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’, ‘Cinsel istismar’, ‘Cinsel saldırı’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’, ‘Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘Eziyet’, ‘Şantaj’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘Hakaret’, ‘3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununa muhalefet’, ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Tehdit’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’, ‘5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet’, ‘Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Suçluyu kayırma’ olarak toplamda 24 ayrı suçlama yöneltildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:26
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