Adnan Oktar'ın villasına baskın anı böyle görüntülendi
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasına yapılan baskın anları polis kamerasına yansıdı. Operasyon görüntülerinde ekiplerin evde bulunan şüphelileri kelepçeleyerek gözaltına aldığı görüldü.13 Temmuz 2018 Cuma 19:38
İstanbul polisinin Adnan Oktar'ın Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen lüks villasına gerçekleştirdiği operasyon polis kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda ekiplerin villada bulunan şüphelileri tek tek gözaltına aldığı görüldü. Villanın bahçesinde incelemelerini sürdüren ekiplerin gözaltına alınan şüphelileri kelepçeleyerek yüzüstü yatırması da görüntülere yansıdı.
VİLLADAKİLER YERE YATIRILDI
Özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda villada olanlar yere yatırılmış görülüyor. Oktar, bu villada yakalanmanak için Sarıyer'e kaçmıştı.
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