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Gündem Adnan Oktar'ın son hali şaşırttı
Gündem

Adnan Oktar'ın son hali şaşırttı

1075 yıl 3 ay hapis cezası alan Organize Suç Örgütü Lideri şarlatan Adnan Oktar'ın 15 Mart 2021 Edirne cezaevinde çekildiği belirtilen fotoğraf ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 09:36:00 -
Adnan Oktar'ın son hali şaşırttı

Organize Suç Örgütü lideri Adnan Oktar, bu kez yeni imajıyla gündemde. Televizyon kanalında yaptığı program ve ahlaksız ‘kedicikleriyle’ tanınan Adnan Oktar’ın sosyal medyada paylaşılan ve 15 Mart 2021 tarihine ait olduğu öne sürülen fotoğrafının Edirne Cezaevi’nde çekildiği belirtiliyor.

Saçlarını omuzlarına kadar uzatan ve oldukça sağlıklı görünen Oktar’ın sakallarının da saçları gibi uzadığı ve hem saçları hem de sakalının boyalı olduğu görülüyor.

Cinsel istismar, eziyet, kişisel verilen kaydedilmesi, eziyet ve nitelikli dolandırıcılık dahil birçok suçtan cezaevinde bulunan Adnan Oktar, “organize silahlı suç örgütü elebaşısı” olarak toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

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Yorumlar

1905

orda gebersin şerefsiz bunun fetöden farkı yok darısı pensilvanyadakinde
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