Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

Suç örgütü lideri Adnan Oktar, geçen hafta içerisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SORGUSU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmadan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini iddia eden Adnan Oktar'ın polis ve yargıdaki sorgusuna ulaştı.

KEDİCİKLERE TALİMAT VERMİŞ AMA...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili şaşırtan bir ayrıntıyı paylaşan Selvi, şu ifadeleri kullandı: "Bir de 15 Temmuz'da darbeyi önledikleri iddiası. Adnan Oktar grubu 15 Temmuz'dan sonra hızla bu iddiayı devreye soktular. O gece A9 kanalında yaptıkları darbe karşıtı yayınları delil olarak gösterdiler. 16 Temmuz'da ise FETÖcüler gibi, kediciklerine, 'Meydanlara çıkın, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirip, sosyal medyadan yayınlayın' talimatı veriyor. Adnan Oktar sorgusu sırasında bu iddiayı dile getiriyor. Ama gece harekâtın ilk başlarında, 'Tayyip'i asarlar şimdi' dediği hatırlatılıyor."